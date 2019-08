महबूबा मुफ्ती को ACB का खत, जम्मू-कश्मीर बैंक में नियुक्ति को लेकर मांगा स्पष्टीकरण

(श्रीनगर): जम्मू-कश्मीर से बड़ी ख़बर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( ACB ) की श्रीनगर ईकाई की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ( mehbooba mufti ) को खत जारी किया गया है, जिसमें उनसे जम्मू-कश्मीर बैंक ( jammu-kashmir bank ) में नियुक्ति में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

खत में लिखी है यह बात

Anti Corruption Bureau, Kashmir, Srinagar writes to Mehbooba Mufti. It states 'it has surfaced that some appointments were made by Chairman J&K Bank on recommendation of few Ministers. It may be clarified whether such references had your endorsement, for appointments in J&K Bank' pic.twitter.com/lnDW9EFEXp — ANI (@ANI) August 4, 2019

एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जारी लेटर में लिखा गया है कि ''कुछ मंत्रियों की सिफारिश पर जम्मू-कश्मीर बैंक अध्यक्ष द्वारा कुछ नियुक्तियां की गई हैं। इसी के साथ उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर बैंक में की गई इन नियुक्तियों के लिए क्या उन्होंने किसी सिफारिश का समर्थन किया था?''

महबूबा ने दिया रणनीति करार

Not surprised to receive a letter from the Anti-Corruption Bureau. Concerted efforts are being made to browbeat mainstream leaders & thwart potential efforts for a collective response. I am too small an entity vis a vis the cause that unites us today. Such tactics won’t work pic.twitter.com/RUUbRRpK2v — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2019

महबूबा मुफ्ती ने इस पत्र को एक रणनीति करार देते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि ''भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से पत्र प्राप्त होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुख्य धारा के नेताओं को एकजुट करने और सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए संभावित प्रयासों को विफल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बहुत छोटी इकाई हूँ जो आज हम सभी को एकजुट कर रही हैं। इस तरह की रणनीति से काम नहीं चलेगा।''

बैठक से पहले रद्य हुई होटक बुकिंग

Mehbooba Mufti, PDP: We had made an effort to tell the people of this country and govt that what could be the consequence if they toy with 35A, 370. We made an appeal too but no assurance has been given yet from centre. They are not bothered to say that everything will be alright pic.twitter.com/dLiupS8d0t — ANI (@ANI) August 4, 2019

रियासत में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और सभी बाहरी लोगों को राज्य से बाहर जाने के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद से महबूबा मुफ्ती की चिंता बढ़ गई हैं। वहीं आम लोगों में भी थोड़ा तनाव देखने को मिला है। महबूबा मुफ्ती ने इस मसले पर सभी दलों को एक साथ आने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने एक होटल में सभी दलों की बैठक भी बुलाई थी। इसके लिए एक होटल बुक करवाया गया था लेकिन पुलिस की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बुकिंग रद्य करवा दी गई थी। बताया जा रहा है कि अब यह बैठक महबूबा मुफ्ती के घर पर होगी।



महबूबा ने साधा पीएम पर निशाना, बोलीं...

Evacuate yatris, tourists, labourers, students & cricketers. Willingly create a sense of panic & distress but don’t bother giving Kashmiris a sense of relief or security.

Kahan gayi insaniyat, kashmiriyat aur jamhooriyat? https://t.co/Y45AxiMwwq — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2019

कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद से तनातनी शुरू हुई। घाटी से यात्रियों, पर्यटकों और सभी बाहरी लोगों को वापस अपने मूल स्थानों को लौटने के लिए एडवायजरी जारी होने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी ( PM Modi ) पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा की ''यात्रियों, पर्यटकों, मजदूरों, छात्रों और क्रिकेटरों को खाली करने लिए कहा गया। जानकर घबराहट और संकट की भावना पैदा की जा रही हैं, लेकिन कश्मीरियों को राहत नहीं दी जा रही हैं, कहां गई इन्सानियत, काशमीरियत और जामहुरियत?

जम्मू—कश्मीर की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

यह भी पढ़ें: JK मुद्दे पर संसद में अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक खत्म, अजीत डोभाल और गृह सचिव रहे मौजूद