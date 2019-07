हुर्रियत बातचीत को तैयार,सरकार को करना चाहिए अवसर का उपयोग-महबूबा मुफ्ती

(जम्मू): अलगाववादी संगठनों की ओर से कश्मीर के कुख्यात आतंकी बुरहान वानी ( Terrorist burhan wani ) की तीसरी बरसी पर बंद की घोषणा के बीच जम्मू—कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी ( PDP ) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ( Mehbuba Mufti ) ने एक बार फिर अलगाववादी हुर्रियत नेताओं के समर्थन में आवाज उठाई हैं। महबूबा ने भारत सरकार के हुर्रियत नेताओं से वार्ता करने की पैरवी करते हुए कहा है कि ''वह बात करने के लिए तैयार है, भारत सरकार को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए।''



महबूबा मु्फ्ती ने कहा कि ''हुर्रियत के उदारवादी गुट की ओर से कहा जा रहा है कि वे बातचीत करने को तैयार हैं। अगर हुर्रियत आज बात करने के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए और हुर्रियत के साथ बातचीत करने की पहल करनी चाहिए।

Mehbooba Mufti, PDP: It is being said by the moderate faction of Hurriyat, that they are ready to talk. If Hurriyat is ready today to talk then Central govt should use this opportunity & must initiate to have a dialogue with Hurriyat.