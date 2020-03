232 दिन बाद रिहा हुए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?, रखीं यह प्रमुख मांगें

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 232 दिन की नजरबंदी के बाद मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। उमर अब्दुल्ला पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत लोगों को भड़काने का आरोप था। रिहाई का ऑर्डर जारी करने से पहले यह आरोप वापस ले लिए गए।

