Article 35A: प्रशासन पर बरसे उमर, बोले-फैला रहे दहशत

जम्मू. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( Omar Abdullah ) ने बुधवार को ट्वीट ( Twitter ) करते हुए कहा कि प्रशासन घाटी ( Kashmir ) में लोगों को आश्वस्त करने के बजाय उनमें दहशत फैलाने में अधिक व्यस्त है। उमर दिल्ली में 15 अगस्त के बाद होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक के एजेंडे में अनुच्छेद-35ए ( Article 35A ) को खत्म करने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरह के बयान देकर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पर अशांति और परेशानी फैल सकती है।

ट्वीट कर जताया आश्चर्य

It’s surprising to say the least that instead of calming tempers & reassuring people in the valley large sections of the administration are busy trying to scare people to expect massive unrest & trouble after 15th August. https://t.co/dvO6996jJz