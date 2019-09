आज के दिन ही किए थे अंग्रेजों के दांत खट्टे, इस भारतीय को याद कर कांप जाते हैं अंग्रेज

श्रीनगर. यूं तो भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बजता है। पर कभी ऐसे भी रिकॉर्ड बन जाते हैं जो सालों तक याद किए जाते हैं। 19 सितंबर 2007 यानी कि ठीक 12 साल पहले आज ही के दिन भारत के ‘युवराज’ ने इतिहास रचा था। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले टी-20 वल्र्ड कप में युवराज ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हर्शल गिब्स के बाद एक ओवर में छह छक्के मारने वाले वह दूसरे बल्लेबाज बने थे। भारत की पारी के 18वें ओवर में गेंदबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ की युवराज के साथ कहा सुनी हो गई थी। दरअसल, फ्लिंटॉफ ने युवराज की तरफ भद्दे इशारे किए थे, लेकिन उसका खामियाजा ब्रॉड को भुगतना पड़ा। 19वें ओवर में युवराज ने ब्रॉड की सभी गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवराज की इस आतिशी पारी के गवाह बने। 37 साल के युवराज सिंह ने इसी साल जून में क्रिकेट को अलविदा कहा। उन्होंने 304 वनडे में 8701 रन बनाए, जिसमें उनके 14 शतक और 52 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, 58 टी-20 इंटरनेशनल में उनके नाम 1177 रन हैं। साथ ही 40 टेस्ट मैचों में उन्होंने 3 शतक और 11 अर्धशतकों के साथ 1900 रन बनाए।

On this day in 2007 , Yuvraj singh and his six 6s vs Stuart Broad.



