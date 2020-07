पाकिस्तान का पर्दाफाश, जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने को चली नई चाल, ले रहे Social Media का सहारा

जम्मू: Coronavirus के भयावह दौर में भी भारतीय सुरक्षाबलों के जवान जम्मू—कश्मीर में लगातार आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले जून माह में 48 आतंकी मारे जा चुके हैं। कई इलाकों को आतंक मुक्त भी घोषित किया जा चुका है। इसी बीच बुधवार को एक ऐसा वाक्या हुआ जिससे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे फिर जगजाहिर हो गए। हर मोर्चे पर मुंह की खाने वाला पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफार्म पर सुरक्षाबलों के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है।

एक जवान शहीद...

हुआ यूं कि बुधवार को जम्मू—कश्मीर के बारामूला जिले सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमाल कर दिया। मस्जिद में छिपे आतंकी जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे। इस गोलीबारी की चपेट में आने से राजस्थान के सीकर जिले में बावड़ी गांव निवसी सीआरपीएफ दीपचंद वर्मा शहीद हो गए। जबकि तीन जवान घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हृदयविदारक तस्वीर आई सामने...

इस मुठभेड़ के दौरान एक हृदयविदारक घटना भी देखने को मिली। आतंकियों की गोली से एक नागरिक की मौत हो गई। वह अपने पोते को लेकर वहां से गुजर रहा था इसी बीच आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दादा की मौत के बाद मासूम पोता शव के इर्द गिर्द घूमने लगा। थकहारकर वह शव पर ही बैठ गया। आतंकियों का सामना कर रहे जवानों की नजर बच्चे पर पड़ी। उन्होंने बच्चे को गोलीबारी से बचाने के लिए अपने वाहनों की आड़ ली। बिलखते बच्चे को बाद में सुरक्षाबलों के जवानों ने सुरक्षित घर पहुंचा दिया।

देश विरोधी तत्वों की साजिश जारी...

लेकिन देशविरोधी तत्वों ने इस दृश्य को गलत पेश करने की मुहिम सोशल मीडिया पर छेड़ दी। ट्वीटर पर #KashmirBleeds,#KashmiriLivesMatter जैसे ट्रेंड चलाए गए। मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरों को गलत पेश करते हुए इनमें स्थानीय नागरिक की मौत के लिए भारतीय सुरक्षाबलों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पड़ताल करने पर सामने आया कि ऐसा करने वाले अधिकतर ट्वीटर यूजर या तो पाकिस्तान के थे या उनकी प्रोफाइल फोटो पर ही पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। ऐसा करके पाकिस्तान और उसके गुर्गे घाटी में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। यह तक बात भी सामने आई है कि पाकिस्तानी ट्वीटर हैंडल की तरफ से लोगों को इस तरह के प्रोपगेंडा को प्रमोट करने के लिए प्रेरित तक किया जा रहा है।

अफवाह पर ना दें ध्यान...

The news surfaced on some social networking sites that the civilian was brought down and killed is totally baseless and is far beyond the facts, Sopore Police refutes and denies the news and legal action shall be initiated against the false reports and rumours @KashmirPolice