BJP नेता और परिवार को गोलियों से भूना, स्थानीय आतंकी की मदद से LET का हमला

सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए कश्मीर के पोस्टर बॉय आतंकी बुरहान वानी की चौथी बरसी थी। माना जा रहा है कि