फैसले पर डटे रहे इसके लिए राहुल को मुबारकबाद-फारूख अब्दुल्ला

(जम्मू): कांग्रेस नेताओं के लाख मनाने के बावजूद भी अपने फैसले पर अडिग राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने ( Rahul Gandhi Resign ) की दिशा में बड़ा कदम बढाया। राहुल ने एक चिट्टी लिखी है, जिसमें उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल के बायोडाटा से 'कांग्रेस अध्यक्ष' को हटा दिया है। राहुल के इस्तीफे को लेकर पूरे देश के राजनीतिक दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूख अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) ने राहुल के फैसले पर कहा कि ''मुझे लगता है कि वह अब पार्टी बनाने की दिशा में काम करेंगे।''



फारूख अब्दुल्लाह ने राहुल के इस्तीफ पर कहा कि '' मुबारक हो, वह अपने फैसले पर डटे रहे। वह युवा है, भविष्य में राहुल फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ''वह हमेशा उस स्थिति में किसी और को चाहते थे, मैं यह नहीं कह सकता कि हार ने ऐसा किया। मुझे लगता है कि वह अब पार्टी बनाने की दिशा में काम करेंगे।''

Farooq Abdullah on resignation of Rahul Gandhi: Mubarak Ho, that he stood by his decision. He's young, he can become president again in future. He had always wanted someone else in that position, I can't say that defeat did this. I think he'll now work towards building the party. pic.twitter.com/LusXeFHLBS — ANI (@ANI) July 3, 2019

इधर आज राहुल गांधी ने आज चार पेज की चिट्टी लिखी। इस चिट्टी में उन्होंने कहा कि ''कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, मैं 2019 के चुनावों के नुकसान के लिए जिम्मेदार हूं,भविष्य में हमारी पार्टी के विकास के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है। इस कारण से ही मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।''

Rahul Gandhi: As president of the Congress party, I'm responsible for the loss of the 2019 elections, accountability is critical for the future growth of our party. It is for this reason that I have resigned as Congress President . pic.twitter.com/igokkZpMLs — ANI (@ANI) July 3, 2019

राहुल ने इस चिट्टी को अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि '' मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की सेवा करना एक सम्मान की बात है, कांग्रेस के मूल्यों और आदर्शों ने हमारे सुंदर राष्ट्र की जीवनदायिनी के रूप में सेवा की है। इसी के साथ राहुल ने पार्टी और देश की ओर से प्यार देने की लिए आभार व्यक्त किया।

It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation.



I owe the country and my organisation a debt of tremendous gratitude and love.



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WWGYt5YG4V — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2019

राहुल ने आज अपने ट्वीटर हैंडल की प्रोफाइल के बायोडाटा से कांग्रेस अध्यक्ष भी हटा दिया।

Rahul Gandhi has removed 'Congress President' from his bio on his Twitter account. pic.twitter.com/32lWzWWoVv — ANI (@ANI) July 3, 2019

कांग्रेसियों ने किए लाखों जतन

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019 ) में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही राहुल गांधी हताश रहने लगे। हार की जिम्मेदारी लेते हुए वह शुरू से ही अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे है। राहुल को मनाने की बहुत कोशिश की गई। उनके समर्थन में कई पार्टी नेताओं और संगठन में बड़े दायित्वों का निर्वहन करने वाले नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। पार्टी नेताओं ने भूख हड़ताल करके राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की पर वह नहीं माने। दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने गत सोमवार को फांसी लगाने की कोशिश भी कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।



जम्मू—कश्मीर से जुड़ी ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे...



यह भी पढे: राहुल गांधी ने चार पेज की चिट्ठी लिख कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, कहा- अब कड़े फैसले लेने का वक्त