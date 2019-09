कश्मीर के सभी स्कूल 3 अक्टूबर को होंगे गुलजार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने निर्णय (decision of jammu and kashmir government) किया है कि घाटी भर में सभी स्कूल 3 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे ( School will open at 3 october)। कश्मीर के संभागीय आयुक्त बेसर अहमद खान ने सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि घाटी के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी सरकारी स्कूल गुरुवार, 3 अक्टूबर तक और कॉलेज 09 अक्टूबर या उससे पहले खोले दिए जाएं (College will open before 9 october)।