नए साल पर कश्मीर को मिला Internet और SMS का उपहार

अनुच्छेद 370 के बेअसर किए जाने के बाद घाटी में (Internet In Jammu And Kashmir) एहतियात के तौर पर इंटरनेट और एसएमएस सेवा (SMS Service In Jammu And Kashmir) पर रोक (New Year Celebration) लगा दी गई थी...