पत्थरबाजों का आतंकी प्रेम,

श्रीनगर। पूरे देश में आज खुशी के साथ ईद—उल—फितर मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे के इस त्यौहार पर नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन कुछ लोगों को देश में यह आपसी सौहार्द का माहौल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा ही नजारा ईद के पाक मौके पर श्रीनगर में देखने को मिला। पत्थरबाजों ने यहां सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की।

घाटी से एक वीडियो सामने आया है। नाकबपोश बदमाश सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। ईद के मौके पर श्रीनगर में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई। हर चौराहे और संवेदनशील जगह पर भारतीय सुरक्षाबलों के जवान मौजूद थे। सवेरे इलाके में एकदम शांति थी। यह अमन—चैन शायद पत्थरबाजों को पसंद नहीं आया। मौके पर नकाबपोश युवकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इन सभी ने सुरक्षाबलों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सुरक्षाबलों को पीछे हटना पड़ा।



एएनआई के अनुसार श्रीनगर की जामिया मस्जिद के पास नकाबपोश युवकों ने सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंके। ईद की नामाज के बाद नकाबपोशों की भीड़ इकट्टा हो गई। इन सभी ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इसी के साथ नकाबपोशों ने पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद और गजवत—उल—हिंद कमांडर जाकिर मूसा के समर्थन में पोस्टर लहराए। इन पोस्टरों पर ''मूसा आर्मी'' और ''कश्मीर बनेगा पाकिस्तान'' जैसे नारे लिखे हुए थे। भारत विरोधी नारे लगाने की बात भी सामने आ रही है। घटना के कुुछ फोटोज सामने आए है। जिनमें दिखाई दे रहा है कि कैसे सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके जा रहे है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख हार्डकोर पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है।

Jammu and Kashmir: Stones pelted at security forces near Jamia Masjid in Srinagar; and posters supporting terrorist Zakir Musa and UN designated terrorist Masood Azhar seen in the area. pic.twitter.com/qu7uea90YO