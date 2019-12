यह खुशखबरी है बर्फीली वादियों के शौकिनों के लिए...

बर्फीली वादियों में घूमने के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी ( Good News for snowy fans ) है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ( Strategically Importance Also ) लद्दाख में विकास को ले कर केन्द्र सरकार ( Central Gogvernment ) ने गंभीरता दिखाते हुए तीन महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं ( Three tunnel project ) को मंजूरी दे दी है।