रमजान में वैष्णो देवी मंदिर ने पेश की मिसाल, क्वारंटाइन में रह रहे मुसलमानों को दे रहे सहरी-इफ्तारी

यहां मुस्लिम श्रद्धालुओं ने पूरे (Ramadan 2020) रमजान (Ramzan 2020) महीने में अपने रीति रिवाजों के अनुसार रोजे रखे। इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए (Eid 2020) इसका (Vaishno Devi Temple) मंदिर प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान रखा गया (Jammu Kashmir Leatest News) (Vaishno Devi Temple Gave Sehri And Iftar To Muslims In Ramadan 2020)...