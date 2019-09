चालान ‘ज्यादा’, तो हम भी होशियार नहीं ‘कम’, वायरल हो रहा देसी जुगाड़

जम्मू . देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019) लागू होने के बाद जुर्माने की राशि में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में वाहन चालन में लापरवाही लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। हाल ही गुरुग्राम का मामला सामने आया है जब एक व्यक्ति को उसके स्कूटर से ज्यादा कीमत का चालान भरने को कहा गया। बता दें कि 1 सितंबर से ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ओवर स्पीड आदि पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। ऐसे वक्त में करीब तीस सैकेंड का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दिख रहा है कि एक स्थान पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। ऐसे में चालान से बचने के लिए बड़ी संख्या में बिना हेलमेट के वाहन चालक पैदल ही गाडिय़ों को लेकर जा रहे हैं। इस क्लिप का कैप्शन भी मजेदार है। इसमें लिखा है कि ‘बिना हेलमेट के ड्राइविंग गैरकानूनी है, लेकिन पैदल चलना नहीं!’।

