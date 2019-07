जो जवान ​कश्मीर में खा रहे हैं पत्थर,Videos में देखें वह कैसे बचा रहे लोगों की जान

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर में आमजन की सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर सुरक्षाबलों के जवान मुस्तैद हैं। जवानों की दिलेरी का एक और उदाहरण आज देखने को मिला। सीआरपीएफ ( CRPF ) के जवानों की सतर्कता के चलते एक डूबती हुई लड़की की जान बच गई। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Constable M. G. Naidu and Constable N. Upendra of #176Bn saved life of a 14 year old girl drowning in the river. The brave men didn't think twice and jumped in the strong currents.



The unmatched valour and team spirit of the men saved a precious life in #Kashmir. pic.twitter.com/yHtwuiXd91 — 🇮🇳CRPF🇮🇳 (@crpfindia) July 15, 2019

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की नदी में डूब जाती है। नदी में वह मदद के लिए छटपटाती है तभी सीआरपीएफ के जवानों ( CRPF Soldiers ) की नजर उसकी तरफ पड़ती है। सीआरपीएफ के जवान फुर्ती से उसकी तरफ दौड़ते है और उसे नदी से बाहर निकाल लेते है। यह घटना बारामूला ( Baramula ) जिले के तंगमार्ग क्षेत्र की बताई जा रही है। डूबने वाली लड़की का नाम शारिफा गोजरी है।



जब अमरनाथ यात्रियों के लिए ढ़ाल बने जवान

ITBP personnel braving shooting stones at a snow slope by placing Shield wall to ensure safe passage of #Amarnath Yatris on Baltal route.#Himveers pic.twitter.com/fVSIYEzn8x — ITBP (@ITBP_official) July 4, 2019

सुरक्षाबलों के जवान कैसे अपनी जान को दाव पर लगाकर आमजन की रक्षा में जुटे रहते है इसके उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। इन दिनों जम्मू—कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा ( Amarnath yatra 2019 ) चल रही है। लाखों यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। गुफा तक पहुंचने से पहले यात्रियों को जटिल पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों की हर सुविधा कर ध्यान रखने के लिए कदम कदम पर सुरक्षाबलों के जवान खड़े रहते हैं। हाल ही में आइटीबीपी ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें आइटीबीपी के जवानों का शौर्य साफ झलक रहा था। भूस्खलन के समय पहाड़ों से बड़े—बड़े पत्थर गिर रहे थे। आइटीबीपी के जवान ( itbp soldiers ) ढाल बनकर उन पत्थरों को यात्रियों तक जाने से रोक रहे थे।



घाटी में राहत की श्वास बने जवान

Jammu & Kashmir: ITBP personnel administering oxygen to pilgrims of #AmarnathYatra at 12,000 ft. on Baltal route. More than 100 pilgrims have been administered oxygen till now on the way. pic.twitter.com/bwwqkN1QWr — ANI (@ANI) July 11, 2019

यात्रा के दौरान उंची पहडी पर लोगों को श्वास लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइटीबीपी ( ITBP ) के जवान श्रद्धालुओं को मेडिकल उपकरणों के माध्यम से प्राणवायु ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे है।



आफत की धार, जवानों ने लगाई पार

ITBP personnel shielding #Amarnath yatries against shooting stones.



ITBP personnel make shield wall to protect moving pilgrims from falling stones near Kali Mata point on Baltal route. People seen admiring/ saluting the ITBP personnel. pic.twitter.com/C348MzsnNh — ITBP (@ITBP_official) July 9, 2019

ITBP personnel guarding the moving yatries from shooting stones on a foot bridge from a high altitude waterfall point on Baltal route of #AmarnathYatra pic.twitter.com/LkOsthMnXN — ITBP (@ITBP_official) July 5, 2019

आइटीबीपी ( ITBP ) के जवानों की दिलेरी को दर्शाता हुआ एक और वीडियो सामने आया। पहाड़ी पर तेज बहाव में पहाड़ी झरना बह रहा है। अमरनाथ यात्रियों को यहीं से होकर गुजरना है। ऐसे मे जवान पानी की धारा को रोककर यात्रियों के लिए सुरक्षित राह बना रहे है।

जब हुए अचेत, तुरंत पहुंचे जवान

ITBP jawans carrying an unconscious woman pilgrim on strecher to Medical Unit near Sangam on Baltal route.#AmarnathYatra pic.twitter.com/HwtPUsygIY — ITBP (@ITBP_official) July 7, 2019

यात्रा के दौरान कई यात्रियों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। इस बीच भी सुरक्षाबलों के जवान ही उनका एक मात्र सहारा रहते है। बालटाल मार्ग पर संगम के पास स्थित मेडिकल यूनिट में स्ट्रेचर पर बेहोश महिला को ( ITBP ) के जवान ले जाते हुए दिखाई दिए।



तुझे सलाम हिमवीर

दुर्गम रास्तों और बर्फीली पहाड़ियों के बीच जब श्रद्धालुओं को हर कदम पर जब मदद की जरूरत पड़ी तो जवानों वहां मौजूद रहे। इसी बीच श्रद्धालुओं और जवानों के बीच एक भावनात्मक सा रिश्ता बन गया। इस रिश्ते की मिठास को जाहिर करते हुए एक तस्वीर सामने आई। यात्रा पूरी कर लौट रहे श्रद्धालुओं ने तैनात जवानों को सैल्युट किया। आइटीबीपी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना यह सलाम हर उस जवान के लिए है जो राज्य में लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा हैैं। ऐसा लगा जब मानो वह हर श्रद्धाुल की ओर से जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हो। और कह रहे हो ''तेरे हर त्याग के लिए तुझे सलाम हिमवीर, तेरे साहस के लिए तुझे सलाम हिमवीर, तुम ना होते तो बहुत दुर्गम थे ये रास्ते हिमवीर, तेरे सहारे हम प्रभु के द्धार पहुंचे हिमवीर, तुझे सलाम हिमवीर।''



