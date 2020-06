Video: Galwan Valley में शहीद हुए जवानों की पार्थिव देह पर माल्यार्पण, यहां देखें शहीदों की सूची

(जम्मू): कभी जम्मू—कश्मीर राज्य का हिस्सा रहे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समीवर्ती इलाकों पर ड्रैगन (China) ने चालबाजियां शुरू कर दी है। मंगलवार को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव ने 42 दिन बाद नया मोड़ ले लिया। चीनी सैनिकों ने पीछे हटने के बहाने रॉड और पत्थरों से भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। इसमें एक कर्नल समेत भारत की 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि चीन को भी इसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

#WATCH Wreath laying of Indian Army soldiers, who lost their lives in #GalwanValley clash, performed at Army Hospital in Leh; latest visuals from Ladakh pic.twitter.com/aJomFr7Pxr

बुधवार को लेह के आर्मी अस्पताल के बाहर जवानों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जिन जवानों के शव मिल चुके हैं उन्हें जवानों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जल्द ही पार्थिव देह को पैतृक गांव भेजा जाएगा। इस सेरेमनी का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में तीन शहीदों के शव दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अन्य जवानों शव अभी तक सेना के हाथ नहीं लग पाए हो। क्योंकि गलवान घाटी बेहद दुर्गम और पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां इस तरह की समस्या आती रहती है।

इधर भारतीय सेना की ओर से वीरगति को प्राप्त हुए जवानों की जानकारी भी साझा कर दी गई है। देशभर में चीन की इस हरकत के बाद से रोष व्याप्त है।

Names of the 20 Indian Army personnel who lost their lives in the "violent face-off" with China in Galwan Valley, Ladakh. pic.twitter.com/GD5HFVr6U8