Video: जीसी मुर्मू ने ग्रहण की शपथ, बने जम्मू-कश्मीर के पहले उप राज्यपाल

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर और लद्दाख गुरुवार 31 अक्टूबर से दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इस बड़े बदलाव के साथ ही जम्मू कश्मीर व लद्दाख को नए डिप्टी गवर्नर मिल गए हैं।



गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के पहले उप राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गिरिश चंद्र मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के लिए चुना है। मुर्मू और पीएम मोदी का पुराना रिश्ता रहा है।

#WATCH Srinagar: Girish Chandra Murmu takes oath as the first Lt. Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir. The oath was administered by Chief Justice of J&K High Court, Gita Mittal. pic.twitter.com/SFFmBbfDMt

मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मुर्मू उनके प्रधान सचिव थे। उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग का सचिव पद भी सौंपा गया था। केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकारी खर्चों को कम करने की ओर काम किया। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं का विलय करने और कुछ पर विराम लगाने की भी बात कही। उन्होंने राजस्व, राजकोषीय घाटा और व्यय की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया।

RK Mathur, Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, after taking oath: Development is composite, efforts will be made to carry out development work in all areas. A development package will be made, and education & health will play an important role in it. pic.twitter.com/RDZsHBsbhF