Video: Indian Army को मिला जिंदा मोर्टार, नष्ट किया तो हुआ बड़ा धमाका

(श्रीनगर): जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) के बेअसर होने से पाकिस्तान ( Pakistan ) बेचैन हो उठा है। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से आतंक फैलाने में जुटे 'पाक' को मुंह की खानी पड़ रही है। सेना ( Indian Army ) उसकी हर चाल पर पानी फेर देती है। ताजा मामला पुंछ जिले से सामने आया है। सेना ने एक जिंदा मोर्टार को को नष्ट कर दिया। माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचाने के लिए इसे पाकिस्तान की ओर से दागा गया था। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें...



हुआ धमाका, उड़ा धूल का गुब्बार...

#WATCH Poonch: Army in a secluded place destroyed 120 mm live mortar shell which was found in proximity of houses in Balakote village in Mendhar Sub-Division on September 14. No loss of life or property reported. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/J0bmRuo2eG — ANI (@ANI) September 15, 2019

मिली जानकारी के अनुसार 14 सितंबर को पुंछ जिले के मेंधर उपखंड के बालाकोट गाँव में घरों के पास 120 मिमी का जिंदा मोर्टार मिला था। किसी भी स्थानीय निवासी को नुकसान ना पहुंचे यह बात ध्यान में रखते हुए सेना ने इसे सुनसान जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी सावधानी से सेना के जवानों ने इसे नष्ट किया। एक बड़े धमाके के साथ मोर्टार फटा। चारों तरफ धूल ही धूल हो गई।



सेना ने बचाई गोलीबारी में फंसे बच्चों की जान...

#WATCH Poonch: Indian Army rescues children from Government school in Sandote village at Balakote sector of Mendhar Tehsil as cross-border firing starts from Pakistan. Indian Army rescued children from 2 other schools in Balakote and Behrote village. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/qnSRlqzEiI — ANI (@ANI) September 14, 2019

बता दें कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और सीमा से सटे इलाकों पर बम दागने से वह पीछे नहीं हट रहा है। इसे आतंकियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करवाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। शनिवार सुबह करीब 9.45 पर पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर के बालाकोट में गोलीबारी की थी। इस बीच करीब छह स्कूलों में पढ़ रहे बच्चें बिल्डिंग में फंस गए। सेना ने मोर्चा संभाला और बच्चों को सही सलामत निकाला।



पाक ने टेके घुटने, लहराया सफेद झंडा फिर...

#WATCH Hajipur Sector: Indian Army killed two Pakistani soldiers in retaliation to unprovoked ceasefire violation by Pakistan. Pakistani soldiers retrieved the bodies of their killed personnel after showing white flag. (10.9.19/11.9.19) pic.twitter.com/1AOnGalNkO — ANI (@ANI) September 14, 2019

पाक की कायराना हरकत और भारतीय सेना की दिलेरी एक बार फिर दिखी जब सीजफायर की शुरूआत करने वाले पाक ने सफेद झंडे दिखाते हुए अपने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की ओर से बीते दिनों पीओके के हाजीपुर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। सेना के सूत्रों के अनुसार 10—11 सितंबर को भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तानी जवान गुलाम रसूल को मार गिराया। रसूल पाक के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। शव ले जाने की कोशिशों के बीच एक ओर पाक जवान मारा गया। इसके बाद पाक सैनिकों ने 13 सितंबर को सफेद झंडा लहराते हुए युद्ध विराम की मांग की और अपने सैनिकों के शव ले गए। इय घटना का वीडियो सामने आया है।



