93 बार रक्तदान और सैकड़ों कोरोना संक्रमित मृतकों का कराया अंतिम संस्कार

(Jharkhand News ) कोरोना काल (Corona period ) के ऐसे वक्त में जहां लोग भय (Fear of Corona ) के कारण अपने सगे-संबंधियों से बच रहे हैं। मृतकों के शवों कंधा देना तो दूर बल्कि श्माशान घाट तक जाने से कतराने लगे हैं, वहीं मानवता के कुछ ऐसे मसीहा (Humanity service ) भी हैं जोकि अपने जान की परवाह (Endangered their life for humnaity ) किए बगैर मानव धर्म निभाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं रवि भारती, सी गणेश राव और रेयाज खान।