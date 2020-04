रुपयों में नजर आ रहा था कोरोना का भूत, किसी ने नहीं उठाए

सड़क पर रुपए देख कर किसका ( Rupee lying on road ) मन नहीं ललचाता। पर यदि ऐसे रुपयों से जान का खतरा हो तो ( No one pick rupee ) मन को समझाना पड़ता है। कोरोना के कारण लोगों का ( Fear of Corona ) चोर मन काफी हद तक काबू में हैं। सड़क पर बिखरे नोट भले ही ( Ghost of Corona ) उठाने का निमंत्रण दें पर जान दांव पर कौन लगाए। रुपयों की भी ऐसी बेकद्री शायद ही कभी हुई हो।