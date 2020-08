फेसबुक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसे बंद कर दे, परिचित हो सकते हैं ठगी का शिकार

(Jharkhand News) यदि आप फेसबुक का इस्तेमाल (Alert for users of Facebook ) नहीं कर रहे हैं तो फेसबुक अकांउट बंद कर दें, अन्यथा साइबर क्राइम (Facebook users may be a victim ) के शिकार हो सकते हैं। (Cyber criminals ) फेसबुक का लंबे समय से उपयोग नहीं करने वालों के अकाउन्ट (Closed Facebook, if not using ) से साइबर अपराधी उनके परिचितों से ठगी की वारदात कर रहे हैं।