यहां पर्यावरण के लिए वरदान बन गया लॉक डाउन

( Jharkhand News ) देशभर में कोरोना संक्रमण के भय से हुए लॉकडाउन ( Lock down ) के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। ऐसे सकारात्मक परिणाम जिन्हें लाने के लिए ( Government can't do ) प्रशासन और सरकारें सिर्फ बातें बनाने तक ही सीमित रहीं हैं। ( Tremendous improvement in enviorment ) जमशेदपुर में लॉक डाउन के करीब एक महीने बाद नदियों से अविरल निर्मल धाराएं बह रही हैं।