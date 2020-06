जीवन से बढ़ कर जरूरी नहीं कोई काम, ट्रेनों को दूर से ही सलाम

(Jharkhand News ) जिन्दगी सही-सलामत रखने से ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं है। कोरोना (Corona ) से लगातार हो रही मौतों और संक्रमण में बेहताश हो रहे इजाफे से शायद लोगों के यह बात समझ में आ गई कि जितना संभव हो सके घरों में ही रहो। यह वजह है कि ट्रेनों का संचालन (Trains are not getting passengers ) होने के बावजूद यात्री यात्रा जितना संभव हो सके यात्राओं को टाल रहे हैं।