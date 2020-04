अब मौत का डर बना रहा ईमानदार, सड़क पर पड़े रहे रुपए

( Jharkhand News ) मौत के डर से ( Fear of death ) चोरी, लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाएं ( Crime stopped ) थमी हुई हैं। ( remaining honest due to fear ) रास्ते में रुपए भी पड़े ( Rupees lying on road ) मिल जाएं तो यही सोच कर उठाने से घबराहट होगी उनमें कहीं कोरोना का वायरस तो नहीं है। ऐसी ही एक घटना हुई जमशेदपुर के सीताराम डेरा क्षेत्र के भुइयांडीह इलाके में।