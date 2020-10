देश की ऐसी जेल जहां कैदियों के साथ जेलकर्मियों को भी सताता रहता है डर

(Jharkhand News ) देश में एक ऐसी जेल है जहां कैदियों को दिन-रात (Fear in inmates and Jail staff ) सोते हुए सांपों को डर ( Fear of snakes in this jail ) सताता रहता है। यह डर सिर्फ कैदियों में ही बल्कि पहरा देने वाले जेलकर्मियों (Rare white snake ) में भी व्याप्त है। कारण है कि इस जेल का सांपों से (Found snkes in jail ) गहरा नाता है।