मालामाल बनने की अफवाह ने ग्रामीणों की अच्छी-खासी मेहनत करा दी

(Jharkhand News ) किसी ने अफवाह फैला दी कि (Rumor in village ) जमीन के नीचे कोई ऐसी कीमती वस्तु दबी हुई कि (Precious metal in earth ) मिलने पर किस्मत बदल सकती है। बस फिर क्या था यह अफवाह आंधी बन गई और ग्रामीण लग गए अपनी किस्मत (Fate not changed ) बदलने। तीन दिनों तक दिन-रात खुदाई करने के बाद किस्मत तो नहीं बदली बल्कि हाथ-पैरों में छाले जरूर पड़ गए और सारी कवायद भी विफल साबित हुई।