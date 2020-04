लॉक डाउन में यहां का सब्जी बाजार बन गया है आदर्श उदाहरण

पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर का साकची ( Corona free market ) सब्जी बाजार ( Vegetable market is an example ) पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गया है। सब्जी बाजार में मुख्य द्वार पर बॉडी सैनिटाइजर ( Body sanitizer installed) लगाया गया है।