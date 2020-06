इन उद्यमियों ने लाखों का घाटा खाकर दी देशभक्ति की आहूति

(Jharkhand News ) देश में ऐसे भी उद्योगपति हैं जो देश पर आई (Lesson to China ) विपत्ति के लिए स्वाभिमान की रक्षा करने के (Hotelier get losses for countary ) लिए लाखों-करोड़ों का घाटा उठा सकते हैं। ऐसे ही उद्योगपति हैं जमशेदपुर के हरजीत सिंह रॉकी और हरपिंदर सिंह रॉकी। गलवान घाटी में चीन के हमले शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि बतौर इन उद्यमियों ने चीन से हुए एक करार को निरस्त कर दिया।