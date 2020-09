50 हजार का कुख्यात इनामी अपराधी गिरफ्तार, कई होंगे बेनकाब

(Bihar News ) बिहार और झारखंड में करीब दो दर्जन से अधिक संगीन (Notorious criminal arrested ) वारदातों में वांछित हजार के कुख्यात (50 thousand reward on his head ) इनामी अपराधी रमेश हेंब्रम को जमुई पुलिस ने (Hard core criminal wanted in 2 states ) गिरफ्तार कर लिया। उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। रमेश हेंब्रम जेल से कई बार फरार हो चुका है। कुख्यात रमेश पहले नक्सली संगठनों के लिए काम करता था।