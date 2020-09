पिता के हत्यारे को 32 गोली मार कर बन गया था सीरियल किलर, 20 हत्याएं कबूल की

(Bihar News ) इंफोसिस (Infosys) में नौकरी करने वाला एमसीए उतीर्ण (M.C.A pass out became serial killer ) अविनाश श्रीवास्तव आम युवकों की तरह ही एक सीधासादा युवक था। किन्तु पिता की हत्या ने (Father's murder became him serial killer ) उसे अंदर तक हिला दिया और यह सीधासाधा युवक अपराध के ऐसे रास्ते पर चल पड़ा कि कुख्यात और अंतत: साइको सीरियल किलर बन गया। उसने पिता के हत्या आरोपी सहित करीब बीस लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे उसकी मां के साथ नेपाल भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया।