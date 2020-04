पुलिस और नौकरशाही का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा

( Bihar News ) देश में पुलिस की तरह नौकरशााही का रूप भी राजा-रजवाड़ों जैसा रहा है। लेकिन बदले हुए हालात में इन दोनों सरकारी सेवाओं कार्मिकों का रूप ( New form of SP and DM ) बदला हुआ दिखाई दे रहा है। निष्ठुर और संवदेनहीन माने जाने वाले सरकारी तंत्र की इस छवि को तोड़ते ( Breaking previous image of System ) हुए अब इनमें मानवीय छवि ( Humanity image ) दिखाई दे रही है।