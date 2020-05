घर जंवाई की तरह खातिरदारी की उम्मीद में जान गंवाई

(Bihar News ) घर-जंवाई की तरह रुक कर ससुरालवालों से ( Son in law murdered ) खातिरदारी की उम्मीद करने की गलतफहमी ( Lock down )में एक युवक को जाने से हाथ धोना पड़ गया। ससुराल वालों ने भी चालाकी खूब ( Police arrested in laws ) दिखाने की कोशिश की पर कुछ काम नहीं आई। अब सभी ससुराल वाले जेल की हवा खा रहे हैं।