इस सुदामा की कृष्ण की तरह मदद करेंगे सोनू सूद, कराएंगे घुटने की सर्जरी

(Bihar News ) कृष्ण-सुदामा की मित्रता (Friendship like Krishan-Sudama ) के पौरोणिक प्रमाण मिलते हैं। कृष्ण की तरह ही सोनू सूद ने सुदामा (Sonu Sood will help this Sudama ) यादव की मदद की ठान ली है। एक अनजान से ऐसी ही एक मित्रता की मिसाल कायम की है चर्चित मददगार और फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने। बिहार के जमुई जिले के एथलीट सुदामा यादव की गुहार सोनू सूद ने सुन ली है।