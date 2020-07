खुद के साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे भक्त

(Bihar News ) भक्त लोग (Devtoees endanger their and others life) अपनी भक्ति दिखाने पर अड़ रहे, बेशक कानून ही हाथ (Devetoees violation of law ) में क्यों न लेना पड़ या उनकी बला से कोरोना का संक्रमण फैले। ऐसी विचित्र और जानलेवा भक्ति के लिए जब मंदिर के गेट बंद मिले तो भक्तों ने दीवार फांद डाली। दीवार फांद कर दर्जनों लोग (Devotees Jumped the wall ) मंदिर में घुस गए और पूजा-अर्चना की।