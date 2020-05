यह जिला जादू मंतर से नहीं प्रकृति के सहचर्य से है सुरक्षित

ना तो यह कोई जादू-मंतर है ( No magic is here ) और ना ही कोई सरकारी प्रयास है। बिहार के 38 जिलों में से एकमात्र जमुई ( Jamui of Bihar ) ही ऐसा जिला है, जहां कोरोना संक्रमण का एक ( This district is safe from Corona ) भी मामला नहीं है। लोगों की अलमस्त और प्रकृति की गोद में रहते हुए जीने की आदतें ही जनपद को कोरोना से दूर रहने की वजह साबित हो रही है।