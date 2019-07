रात होते ही गांव की गलियों में निकलती हैं महिला कमांडो, फिर ऐसे लोगों को सिखातीं हैं सबक

Chaupal in the village : गांव की महिला कमांडो रात होते ही रात्रि गश्त में निकलतीं हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखातीं हैं जो शराब के नशे में गांव में बदमाशी करते हैं। पुलिस ने गांव में चौपाल (Chaupal in the village) लगाकर महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी देते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिए।