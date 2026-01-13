CG News: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, बोतल में पानी मिलाकर बेची जा रही अंग्रेजी शराब

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ निवासी मनोज कश्यप ने बताया कि वे अपने साथियों के साथ सोमवार की सुबह लगभग पौने 11 बजे शासकीय देशी शराब दुकान से तीन बोतल देशी शराब खरीदकर पास ही स्थित चखना सेंटर में पहुंचे थे। इस दौरान एक बोतल में शराब सामान्य पाई गई, जबकि शेष दो बोतल में शराब के स्थान पर पूरी तरह पानी निकला। मनोज ने बताया कि खरीदते समय दो शीशी के नीचले हिस्से की सील आधे से अधिक खुली हुई थी, जिसे उन्होंने उस समय नजरअंदाज कर दिया।