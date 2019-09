स्कूल गए तीन बच्चे नहीं लौटे घर, खोजे तो सड़क पर मिले कपड़े और ये सब, पुलिस के उड़ गए होश

जांजगीर-चाम्पा. छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में रहस्यमय तरीके से तीन मासूम बच्चे लापता (Three children missing) हो गए हैं। तीनों बच्चे पढऩे के लिए स्कूल गए थे लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी-पूछताछ की लेकिन तीनों का कुछ पता ही (Crime in Janjgir) नहीं चला। इस बीच खोजबीन करते हुए (Janjgir police) तीनों बच्चें के स्कूल यूनीफार्म और बस्ता सड़क पर लावारिश हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पुलिस भी हैरान है कि तीनों बच्चे आखिकर कहां जा सकते हैं। रहस्यमय ढंग से गायब होने पर पूरा चांपा (Crime in chahttisgarh) शहर भयभीत है। तीनों बच्चे आखिर गए तो गए कहां, यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानिए हैरान करने वाला ये मामला

चांपा पुलिस के अनुसार भैसा बाजार, सहिस मोहल्ला चांपा के बच्चे निर्जला सहिस (6) संजना सहिस (7) पिता महावीर एवं सचिन सहिस पिता राजीव (6) भैसा बाजार वार्ड नंबर 3 की निवासी हैं। शुक्रवार को वे शासकीय प्राथमिक पुत्री शाला चांपा जाने के लिए निकले थे। शुक्रवार की शाम को तीनों बच्चे स्कूल से नहीं लौटे। परिजन ने अपने-अपने रिश्तेदारों से व आस-पड़ोस से पता किया, पर तीनों का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद देर रात तक 9 बजे चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चांपा पुलिस मामले की जांच करने जुट गई है।

तालाब के पास मिले कपड़े

शनिवार की सुबह जब पुलिस ने पतासाजी की तो राम बांधा तालाब के पाठक घाट के पास बच्चों के बस्ते मिले, और स्कूल यूनिफार्म मिले। कपड़े मिलने पर सनसनी फैल गई। इसके बाद तालाब में डूबने की आंशका होने से तालाब में गोताखोर लगाए गए। लेकिन गोताखोरों को सफलता नहीं मिला। इसके बाद पुलिस रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सहित सभी जगह पतासाजी की जा रही है।

सीसी टीवी फुटेज से भी नहीं मिल रहा सुराग

पुलिस पूरे शहर के सीसी टीवी फुटेज भी खंगाल रही है पर अभी तक तीनों बच्चों का कुछ सुराग नहीं लग पाया है। इस तरह से तीन बच्चों के रहस्यमय ढंग से गायब होने पर पूरा चांपा शहर भयभीत है। तीनों बच्चे आखिर गए तो गए कहां, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है पर अभी तक तीनों बच्चों का सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में धारा 363 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।



तीन बच्चों के लापता होने की खबर मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। तालाब में गोताखोर लगाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें पता नहीं चला। शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। जिसमें उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। अपने स्तर से तीनों बच्चों को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

पद्मश्री तंवर, एसडीओपी चांपा