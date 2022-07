तेज बारिश के बाद सड़क में नाली का मलबा, फैल सकता है संक्रमण

बारिश के मौसम में संक्रमण तेजी से फैलता है। गंदगी होने पर इसका प्रभाव फैल जाता है। सफाई को लेकर पालिका गंभीर नहीं है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण नाली का गंदगी व मलबा सड़क पर फैल गया है।

उसे साफ-सफाई करने में भी पालिका के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे है। जबकि सबसे ज्यादा बीमारी होने की संभावना बरसात में ही रहती है। फिर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे है।

शहर में जहां-तहां नालियां गंदगी से अटी पड़ी है। नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। वार्डों में जगह-जगह कचरे का ढेर है और नालियां भी जाम हैं। यही हाल रहा तो बरसात में बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। नगर में विकास और सफाई का जिम्मा नगर पालिका का है लेकिन नपा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। उसको शहर की साफ-सफाई को लेकर सरोकार नहीं है। सोमवार को तेज बारिश होने के कारण शहर का हर मोहल्ला जलमग्र हो गया था। मोहल्ला के साथ सड़क में भी घुटने भर तक का पानी बहने लगा था। मोहल्ले में नाली का पूरा मलबा सड़क में आ गया। पानी कम होने से सड़क पर पूरा गंदगी का आलम है। दूसरे दिन भी साफ-सफाई के लिए नपा के जिम्मेदारों ने सुध नहीं लिया। शहर के लगभग हर मोहल्ले में नाली का गंदगी सड़क में रहा, गंदगी के कारण लोगों का सड़क में चलना दूभर हो गया था। नगर की साफ -सफाई के लिए पालिका द्वारा हर माह गाड़ी के डीजल, ड्राइवरों का पेमेंट और सफाई कर्मचारियों के वेतन पर ही 2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 45 हजार की आबादी वाले जिला मुख्यालय 25 वार्ड में बंटा हैं। शहर की सफाई के लिए दो दर्जन से ज्यादा रेगुलर सफाईकर्मी हैं, इसके बावजूद व्यवस्था लचर बनी हुई है। बारिश होते ही नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है। इसके अलावा सफाई करने वाले कर्मी पहुंचते है, लेकिन मलबा को नाली किनारे ही छोड़कर चले जाते है। नगर पालिका द्वारा सड़क और नाली भी नहीं बनाई गई है, जिसके चलते सड़क में ही पानी व गदंगी का जमाव रहता है। वार्ड की नालियों की नियमित रूप से सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं।

शहर के अधिकांश मोहल्ला में नहीं होता डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन

शहर में गंदगी न फैले इसके लिए बकायदा सरकारी करोड़ो रुपए खर्च कर डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए रिक्शा, आटो की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए महिलाओं को लगाया गया है। उसको हर रोज हर मोहल्ले में जाकर कचरा कलेक्शन करना होता है। लेकिन शहर के आईबी रेस्ट हाऊस के पीछे, वार्ड २० नहर पार मेन रोड, बस स्टेंड के पास, बस्ती सहित शहर के कई मोहल्ले में आज तक डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिस मोहल्ले में पहुंचते है, वहां सप्ताह भर में एकाध बार ही पहुंच कर खानापूर्ति किया जाता है। जिसके कारण मोहल्ले के लोग कचरा को नाली या खाली में डाल देते है। पालिका के कर्मचारियों द्वारा इसकी नियमित साफ-सफाई नहीं की जा रही।

मोहल्ले में गंदगी के लिए सफाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। मोहल्लों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के सफाई कर्मी पहुंचते है। लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सूखा होने के बाद उठाते है। लेकिन अब बरसात में तुरंत कचरा को उठाने कहा जाएगा।

भगवान दास गढ़वाल, अध्यक्ष, नपा जांजगीर-नैला

