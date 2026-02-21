किसानों पर चढ़ा साढ़े 6 करोड़ रुपए का कर्ज, अब नगद में होगी वसूली! जानें जमा करने की अंतिम तारीख

इन किसानों से अब नगद में ऋण वसूली की जाएगी। 31 मार्च तक किसान ऋण जमा कर सकते हैं। इस तिथि के बाद ऋण जमा नहीं होने की स्थिति में किसानों को फिर लिए गए कर्ज पर सालाना ब्याज जुड़ता जाएगा। वहीं अगले साल समितियों से कर्ज भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं दो साल तक कर्ज जमा नहीं करने की स्थिति में किसान डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिए जाएंगे। नोडल अधिकारी अमित साहू के मुताबिक, लिकिंग से 96 प्रतिशत ऋण वसूली हो गई है। हर साल 95 से 96 प्रतिशत ही लिकिंग से ऋण आता है। बाद में मार्च अंतिम तक 99 प्रतिशत वसूली हो जाती है।