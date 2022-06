खेलते-खेलते बोरवेल में गिरा 11 वर्षीय बालक, सीएम बोले- उसे सुरक्षित निकालो, पहुंचे कलक्टर-एसपी

Fell in Borewell: खेलने के दौरान अपने ही घर के पीछे खोदकर छोड़े गए बोर में गिरा 11 साल का मासूम, माता-पिता जब खोजने पहुंचे तो बोर से चिल्लाने की आई आवाज, पुलिस व प्रशासन (Police and Administration) के आला अधिकारी समेत रेस्क्यू की टीम मौके पर, कटक व बिलासपुर (Katak and Bilaspur) से एनडीआरएफ की टीम हुई रवाना

जांजगीर-चांपा. Fell in Borewell: जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय एक मासूम हादसे का शिकार हो गया। राहुल साहू नामक मासूम खेलने के दौरान अपने घर के पीछे खोदकर छोड़े गए बोर में जा गिरा। परिजन जब उसे खोजने लगे तो बोर के भीतर से बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। यह देख परिजनों ने अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। यह खबर जब पुलिस व प्रशासनिक महकमे में पहुंचा तो उनमें भी हड़कंप मच गया। बच्चे को बचाने की कवायद तत्काल शुरु की गई। मौके पर पुलिस व राजस्व विभाग के आला अफसर पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मदद से आक्सीजन की व्यवस्था की गई और रेस्क्यू (Resque) कर ट्यूबवेल से बच्चे को निकालने कवायद जारी है। इधर परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना की खबर जब सीएम (CM Bhupesh Baghel) तक पहुंची तो उन्होंने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने अफसरों को निर्देशित किया है। बताया जा रहा है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है।

गौरतलब है कि ग्राम पिहरीद निवासी रामकुमार साहू ने हाल ही में अपने घर के पीछे नया बोर खुदवाया है। बोर में मशीन फिट नहीं होने से ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है। रामकुमार का 11 वर्षीय पुत्र राहुल साहू दोपहर को खेलते-खेलते अचानक बोर में गिर गया। उसके परिजन उसे खोजते ही रहे लेकिन अचानक बोर के अंदर से उसके चीख पुकार की आवाज आई। परिजनों से मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। बोर के आसपास को जेसीबी से खुदाई कराई जा रही है, ताकि बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। बोर के भीतर से मासूम की चीख पुकार की आवाज भी आ रही है, क्योंकि आक्सीजन की सप्लाई जारी है। इस संबंध में एएसपी का कहना कि मासूम फिलहाल सुरक्षित हैै। जेसीबी से आसपास के गड्ढे की खुदाई कराकर रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम ने भी अफसरों को बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। IMAGE CREDIT: Collector and SP on the spot मौके पर जुटी लोगों की भीड़

मासूम बच्चे के बोर में गिरने की खबर मिलते ही गांव सहित अन्य गांवों के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। ऐसे में भीड़ को सम्हालने जिला प्रशासन व पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया है। मासूम बच्चे के बोर में गिरने की खबर मिलते ही गांव सहित अन्य गांवों के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। ऐसे में भीड़ को सम्हालने जिला प्रशासन व पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया है। मौके पर बेरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं घटना स्थल पर एसपी विजय अग्रवाल, एएसपी अनिल सोनी, सक्ती एसडीएम रैना जमील सहित तमाम अफसर तैनात हैं ताकि किसी भी सूरत में बच्चे को निकाला जा सके। मौके पर हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी पढ़ें

कैमरे से देखा तो जिंदा है मासूम

बच्चे को निकालने हर तरह के प्रयास की जा रही है। कैमरे से बच्चे को देखे तो जीवित है। उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा। जेसीबी से आसपास की खुदाई कर रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है।

तस्लीम आरिफ, एसडीओपी सक्ती बच्चे को निकालने हर तरह के प्रयास की जा रही है। कैमरे से बच्चे को देखे तो जीवित है। उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा। जेसीबी से आसपास की खुदाई कर रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है।एसडीओपी सक्ती

कटक और बिलासपुर से आ रही टीम

बोरवेल में फसे बच्चे तक खाना एवं ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू जारी है। कटक और बिलासपुर से एनडीआरएफ की टीम यहां के लिए रवाना हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा हर सम्भव कोशिश की जा रही है।

जितेंद्र शुक्ला, कलेक्टर, जांजगीर-चांपा

