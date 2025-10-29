CG News: गुलाबी गैंग ने गांव में नशाबंदी को लेकर मोर्चा खोला, 120 पाउच शराब जब्त कर नहर में बहाई

गुलाबी गैंग ने गांव में नशाबंदी को लेकर मोर्चा खोला (Photo Patrika)
CG News: जांजगीर/पामगढ़ जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया झूलन की महिलाओं ने गांव में नशाबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दो दिन पहले ही गांव में महिलाओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक रखकर अवैध शराब बिक्री को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय पारित किया और नशाखोरी पर लगाम लगाना भी शुरू कर दिया।
मंगलवार की सुबह महिला और पंचायत प्रतिनिधि अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलते ही गांव के वार्ड नंबर 14 में पहुंचे, जहां एक घर के पीछे झाड़ी में बोरी में बड़ी मात्रा में पाऊच में भरी अवैध महुआ शराब लावारिस हालत में मिली। बोरी में 120 पाउच महुआ शराब थी। जिसे महिलाओं और ग्राम सरपंच, जनपद सदस्य, पंचायत प्रतिनिधियों और गांव वालों की मौजूदगी में बड़े नहर में बहाकर नष्ट किया गया। साथ ही सभी लोगों को हिदायत दी गई कि गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों को अब किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसमें संलिप्त मिलेंगे, उसे पकडक़र सीधे कानून के हवाले कर दिया जाएगा।
पकरिया-झूलन पंचायत के सरपंच दिलीप मरावी ने बताया कि मंगलवार को गांव के वार्ड 14 में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर वहां महिला टीम व पंचायत प्रतिनिधियों ने दबिश दी। जिस पर 30 लीटर महुआ शराब को मौके पर छोडक़र कोई भाग निकला। ऐसे में जब्त अवैध शराब को नहर में बहाकर नष्ट किया गया। आगे भी यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। अवैध शराब गांव में नहीं बिकने दी जाएगी।
गांव के कई वार्डों में महुआ शराब की अवैध बिक्री होती है। इसलिए गांव में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस पर अंकुश लगाने गांव में बकायदा मुनादी कराई जा गई थी और अवैध शराब बेचने वालों को हिदायत दी जा रही थी, उसके बावजूद गांव में शराब बेचने वाले अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इस पर अब महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐसे अवैध कारोबारियों पर मोर्चा खोल दिया है।
