CG News: गुलाबी गैंग ने गांव में नशाबंदी को लेकर मोर्चा खोला, 120 पाउच शराब जब्त कर नहर में बहाई

मंगलवार की सुबह महिला और पंचायत प्रतिनिधि अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलते ही गांव के वार्ड नंबर 14 में पहुंचे, जहां एक घर के पीछे झाड़ी में बोरी में बड़ी मात्रा में पाऊच में भरी अवैध महुआ शराब लावारिस हालत में मिली। बोरी में 120 पाउच महुआ शराब थी। जिसे महिलाओं और ग्राम सरपंच, जनपद सदस्य, पंचायत प्रतिनिधियों और गांव वालों की मौजूदगी में बड़े नहर में बहाकर नष्ट किया गया। साथ ही सभी लोगों को हिदायत दी गई कि गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों को अब किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसमें संलिप्त मिलेंगे, उसे पकडक़र सीधे कानून के हवाले कर दिया जाएगा।