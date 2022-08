गैरमर्द से अवैध संबंध के शक पर पहले मासूम बेटी के सामने की पत्नी की हत्या, फिर पानी टंकी से कूदकर दे दी जान

Illegal Relation: पत्नी के चरित्र पर संदेह (Suspicious of Character) को लेकर दोनों को बीच अक्सर होता रहता था विवाद, पत्नी की हत्या करने के बाद मासूम बेटी को अपने भतीजे के घर छोडक़र हो गया था फरार, 12 घंटे बाद ही पानी टंकी के नीचे खून से लथपथ मिला शव

हसौद. Illegal Relation: शंका की बीमारी, शराब का नशा और गुस्सा जब सिर पर सवार हो जाए तो इंसान अपनी पहचान और रिश्ते को भूल जाता है। हसौद थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक शराबी पति ने पत्नी की चरित्र शंका पर तैश में आकर डंडे और तवे से उसकी निर्मम हत्या (Brural murder) कर दी और घर से फरार हो गया। यह कृत्य उसने अपनी 6 वर्षीय मासूम बेटी के सामने किया। फिर दूसरे दिन दोपहर करीब 2 बजे गांव के पानी टंकी के नीचे आरोपी का शव मिला। संभावना जताई जा रही है कि आरोपी ने पत्नी की हत्या के बाद पानी टंकी की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पति-पत्नी के बीच हुए विवाद का आईविटनेस मृतिका की 6 वर्षीय बेटी है जिसने मौत का तांडव अपनी आंखों से देखा। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मृतिका तथा आरोपी मृतक के शव का पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कर मामले की जांच में जुटी हुई है।

Dead body of murder accused found under the water tank