55 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच 65 फीट नीचे बोरवेल में फंसा है मासूम राहुल, करीब पहुंची सेना

Rahul resque: राहुल (Rahul Sahu) को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकालने प्रशासन (Administration) ने झोंकी पूरी ताकत, रोबेट के फेल होने पर प्रशासन ने टनल (Tunal) में किया भरोसा, लगातार खुदाई (Digging) का काम जारी, अब तक 62 फीट हो चुकी है खुदाई

जांजगीर-चांपा. Rahul Resque: मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पिहरीद में बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कलेक्टर, एसपी से लेकर अन्य अफसर पिहरीद में ही 3 दिन से जमे हुए हैं। इसके एनडीआरएफ व एसडीआरएफ सहित सेना (Army) के जाबांज जवान दिन-रात मेहनत कर राहुल को सही सलामत बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पिछले 55 घंटे से 65 फीट नीचे बोरवेल में राहुल जिंदगी और मौत (Life and death) के बीच फंसा हुआ है। बोरवेल के कुछ दूरी पर खुदाई का काम तेजी से जारी है। रविवार की शाम तक 62 फीट की खुदाई पुरी हो चुकी है। अब महज तीन से चार फीट खुदाई करना बाकी है। इसके बाद टनल पर काम किया जाएगा।

Resque of Rahul and his relative