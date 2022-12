चौबीस घंटे बाद भी नहीं मिला नदी में बहे बच्चों का सुराग, गोताखोर की टीम कर रही जांच

Students drown in the river: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाने गए दो छात्र हसदेव नदी में बह गए। इस घटना को चौबीस घंटे हो चुके हैं लेकिन नदी में बहे बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गोताखोर की टीम इन बच्चों की जांच कर रही है।

Students drown in the river: बलौदा क्षेत्र के देवरी चिचोली पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाने गए दो छात्र हसदेव नदी में बह(students drown in the river) गए। चोबीस घण्टे बाद भी दोनो बच्चों का सुराग नहीं लग पाया है। दोनों छात्रों का अब तक पता नहीं चल पाया है। गोताखोर की टीम लगातार छात्रों की खोजबीन कर रही है। बुधवार की सुबह एसपी विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है।