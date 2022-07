डीईओ ने दफ्तर में महामहिम की जगह लगाई अपनी फोटो, महापुरुषों के फोटो कोने में खा रहे धूल

DEO Put her photo on wall: डीईओ ने सरकारी खर्चे से अपने चेंबर (DEO Chamber) का कराया कायाकल्प, चेंबर की चकाचौंध में वे प्रोटोकॉल का पालन करना भूल गईं, महापुरुषों (Great men) के फोटो उतरवाकर खुद की फोटो लगा दी, डीईओ के इस कदम की क्षेत्र में हो रही चर्चा

जांजगीर-चांपा. DEO put her photo on wall: कुछ अधिकारी दिखावे या अपना ही सब कुछ चलाने में सरकारी नियम भूल जाते हैं। इससे उनकी काफी किरकिरी भी होती हैं। ऐसा ही कुछ जांजगीर-चांपा जिले की महिला डीईओ के साथ हो रहा है। शासकीय दफ्तरों में अमूमन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल (Governor) की फोटो लगाई जाती है। लेकिन जांजगीर-चांपा डीईओ कुमुदिनी द्विवेदी ने खुद की फोटो लगा ली है। इससे प्रोटोकाल का उल्लंघन माना जाता है। विडंबना यह है कि दफ्तर में और भी महापुरूषों के फोटो हैं, वे भी आफिस के कोने में धूल खा रहे हंै। इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है।

DEO Photo on the wall in place of great men