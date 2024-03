काली करतूत ! प्यार करता हूं कहकर युवक ने नाबालिग से की छेड़छाड़, फिर नहाते वक्त बनाया वीडियो....हो गया वायरल

जांजगीर चंपाPublished: Mar 02, 2024 03:09:53 pm Submitted by: Khyati Parihar

Crime News: नाबालिग के नहाते समय का वीडियो बनाकर मोबाइल से इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाला आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

