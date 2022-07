दोस्त की महंगी बाइक को हथियाने 9 दोस्तों ने मिलकर कर दी हत्या

अपराध: नशे की गोली खिलाकर घोंट दिया गला, फिर पेट्रोल से जलाने की कोशिश

Published: July 25, 2022 12:38:28 am

पत्थलगांव. महंगी मोटरसाइकिल का शौक पूरा करने के लिए 9 दोस्तों ने मिलकर 18 साल के युवक पहले नशे की गोली खिला कर मृतक इकबाल यादव का गला दबाकर की हत्या कर दी, फिर आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए मृतक के शव को कुमरता के जंगलों में फेंका एवं शव की पहचान को छुपाने के लिए पेट्रोल से जलाया और शव को जल्दी गलाने के लिए नमक का प्रयोग किया। आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल केटीएम ड्यूक बाइक को चोरी करने की नियत से घटना को अंजाम दिया गया। जशपुर पुलिस ने आरोपी विनय भगत, नितिन बखला एवं वीरेंद्र बखला को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अभिभावकों के दिल को दहला देने वाली इस हत्या के सनसनीखेज घटना में शामिल 6 अन्य विधि से संघर्षरत बालकों को संरक्षण में लेकर पूछताछ उपरांत विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। आरोपियों के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में धारा 302, 201, 120 (बी), 379 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध करते हुए, आरोपियों के कब्जे से मृतक का केटीएम ड्यूक बाइक, आरोपी विनय भगत का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अपचारी बालक का मोटरसाइकिल पल्सर एवं घटना में प्रयुक्त अन्य सामग्री चादर, तकिया एवं प्लास्टिक बॉटल जप्त किया गया है। घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सनक साय यादव उम्र 47 साल निवासी कोलढोड़ी थाना पत्थलगांव ने 17 जुलाई को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनका लडक़ा इकबाल यादव उम्र 23 साल, घटना दिनांक 9 जुलाई के रात्रि 8:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है, वापस नहीं आने पर परिजनों द्वारा पता-तलाश किया गया, जो पता नहीं चलने पर पत्थलगांव में गुम इंसान का मामला कायम कर पतासाजी में लिया गया।

Accused of murder of friend, SP disclosing the matter