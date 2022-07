गुस्से में तमतमाई पत्नी ने पति पर पेट्रोल छिडक़ कर मार दी माचिस

अपराध: फोन पर किसी और से बात करते पत्नी को पति का टोकना नागवार गुजरा

जशपुरनगर. घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पत्नी द्वारा किसी अन्य से मोबाईल से लगातार बात करने पर पति द्वारा पूछने पर नाराज होकर अपने पति को जान से मारने की नियत से पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने वाली आरोपिया बिरसमनी बाई को सिटी कोतवाली पुलिस ने घटना के चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी महिला के विरूद्ध धारा 307 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

The accused woman in the custody of Jashpur City Kotwali police.