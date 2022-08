क्लास रूम में छाता तानकर बैठ रहे कलिया मिडिल स्कूल के बच्चे

विडंबना : तीन दिनों से जारी अनवरत वर्षा से पूरे छत से टपक रहा बारिश का पानी

जशपुरनगर. ऐसे समय में जब पूरे जिले में ७५वें स्वाधानता दिवस की तैयारियों को लेकर लोग भारी उमंगों के बीच आयोजनो की तैयारियों में जुटे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा फरराया जा रहा है। ऐसे उमंग के क्षणों के बीच जिले के बगीचा विकासखंड में एक शासकीय मिडिल स्कूल में कक्षा में छाता तानकर बच्चों को मजबरी में अपनी शिक्षा हासिल करनी पड़ रही है। मामले जिले के बगीचा ब्लॉक के कलिया पूर्व माध्यमिक शाला का है। जहां तीन दिनो की अनवरत बरसात के बाद स्कूल के जर्जर छत से स्कूल के सभी कमरों में झर-झर बारिश का पानी अंदर टपक रहा है। स्कूल के कमरे की फश पानी से भीगी हुई है और स्कूल के बच्चे उपर छत से गिरने वाली पानी से बचने अपनी-अपनी छतरी तानकर बैठे और उसी तल्लीनता से अपनी पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। जिले के बगीचा ब्लाक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कलिया से आई इस तस्वीरों को गौर से देखने पर साफ देखा जा सकता है कि यहां स्कूल के बच्चे पानी से बचने के लिए यूनिफार्म पहन कर, छाता पकड़ बैठे हुए हैं। ये एक सरकारी स्कूल का जर्जर भवन है। इस भवन में छत के साथ दीवारों से भी बारिश का पानी अंदर आता है। क्लास रूम की हालत देख कर आपको तालाब की याद आ जाएगी। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा बुलंद करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को इन मासूम बच्चों की यह बदहाल स्थिति शायद दिखाई नहीं पड़ रही है।

Children of Kalia Middle School sitting with umbrella in the class roo